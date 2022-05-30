Крыса искусала мальчика на детской площадке в Парголово

Десятилетний мальчик пострадал в результате нападения крысы на детской площадке в Парголово. Его мать обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
По предварительным данным, дети гуляли во дворе и заметили грызуна. Один из ребят взял крысу в руки, чтобы покормить, а она укусила его за палец. Пострадавшего доставили в больницу.
Ранее в беседе с ФАН муниципальный депутат Федор Грудин заявил, что из-за проблемы с вывозом мусора в Петербурге началось нашествие крыс. Он подчеркнул, что городская администрация во главе с Александром Бегловым не в состоянии справиться с ситуацией.