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Крыса искусала мальчика на детской площадке в Парголово

Крыса искусала мальчика на детской площадке в Парголово
pixabay.com

Десятилетний мальчик пострадал в результате нападения крысы на детской площадке в Парголово. Его мать обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

По предварительным данным, дети гуляли во дворе и заметили грызуна. Один из ребят взял крысу в руки, чтобы покормить, а она укусила его за палец. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в беседе с ФАН муниципальный депутат Федор Грудин заявил, что из-за проблемы с вывозом мусора в Петербурге началось нашествие крыс. Он подчеркнул, что городская администрация во главе с Александром Бегловым не в состоянии справиться с ситуацией. 

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