«Крымскую правозащитную группу» включили в список нежелательных организаций в РФ

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Министерство юстиции России внесло украинскую организацию «Крымская правозащитная группа» в список НПО, деятельность которых является нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данное решение было принято на основании создания организацией проектов, дискредитирующих российскую власть. Помимо этого, участники группы призывали к нарушению территориальной целостности страны, а также поддерживали экстремистские объединения.
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