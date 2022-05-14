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    «Крымскую правозащитную группу» включили в список нежелательных организаций в РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Крымскую правозащитную группу» включили в список нежелательных организаций в РФ

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    globallookpress/Konstantin Kokoshkin

    Министерство юстиции России внесло украинскую организацию «Крымская правозащитная группа» в список НПО, деятельность которых является нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Данное решение было принято на основании создания организацией проектов, дискредитирующих российскую власть. Помимо этого, участники группы призывали к нарушению территориальной целостности страны, а также поддерживали экстремистские объединения.

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