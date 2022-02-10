Крымский сенатор Цеков допустил провокации со стороны Украины в адрес полуострова

Крымский сенатор Цеков допустил провокации со стороны Украины в адрес полуострова Новости
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Постпред России в ООН Геннадий Гатилов допустил вероятность нападения Украины на Крым. Крымский сенатор Сергей Цеков оценил готовность полуострова отразить подобного рода атаки.

Крым отлично защищен с военной точки зрения, поэтому за него не стоит переживать. Регион всегда находится в готовности к вероятным провокациям со стороны Украины и других стран. Об этом Цеков рассказал «ПолитЭксперту».

«Защищены и под постоянным контролем находятся важнейшие инфраструктурные, стратегические объекты в Крыму. Мне известно, что американцы в мае 2018-го призывали чуть ли не к атаке Крымского моста. Те, которые за демократию и свободу человека. С этой точки зрения защита очень хорошая. И мы чувствуем себя абсолютно спокойно», — заявил сенатор от Республики Крым.

Он призвал не исключать подобного рода провокаций со стороны Киева. Однако сейчас вероятность нападения Украины на Крым крайне мала.

 
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