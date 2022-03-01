Крымский политолог Киселев вспомнил, как в 90-х предупреждал РФ о националистах на Украине

Украина столкнулась с разгулом национализма, в результате чего российским войскам в стране сейчас противостоят, по сути, настоящие фашисты, заявил крымский политолог Сергей Киселев.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт напомнил, что крымчане предупреждали Россию о радикальных настроениях на Украине еще в 90-е годы.

«И еще один важный момент, я с этим сталкивался в 90-е годы в Москве, когда мы приезжали в Государственную думу и говорили о тех опасностях, которые существуют с украинским населением. Мы уже тогда говорили им, что на Украине начинают выращивать будущее поколение убийц русских людей и что нельзя отмахиваться от этой проблемы», — рассказал политолог.

Он добавил, что сегодня «защитники» Украины используют методы борьбы, которые были характерны для нацистов.

Депутат Госдумы Виктор Соболев ранее заявил, что спецоперация России освободит Украину от возрождающегося нацизма.

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