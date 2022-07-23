Крым вырвался из последней устроенной Киевом блокады

В настоящее время Северо-Крымский канал обеспечивает жителей региона водой. Кроме того, общими усилиями были восстановлены транспортная инфраструктура и торговые пути. Крючков охарактеризовал ситуацию как возвращение «на круги своя», передает РИА Новости.