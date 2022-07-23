Крым вырвался из последней устроенной Киевом блокады

В Херсонской области восстановили взорванные ранее электроопоры. Этим, по словам советника главы Крыма Олега Крючкова, ознаменовался конец энергетической блокады полуострова.
В настоящее время Северо-Крымский канал обеспечивает жителей региона водой. Кроме того, общими усилиями были восстановлены транспортная инфраструктура и торговые пути. Крючков охарактеризовал ситуацию как возвращение «на круги своя», передает РИА Новости.
«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — сказал он.
Ранее политолог Владимир Брутер оценил перспективы удара ВСУ по Крымскому полуострову. От уверен, что Запад не позволит Киеву предпринять реальных действий.