Крым подготовил первый иск к Украине по водной блокаде

Крым подготовил первый иск к Украине по водной блокаде Новости
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Первый иск к Украине по водной блокаде готов, сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Основным истцом, по его словам, выступит, совет министров Республики Крым. В документе также указаны министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственное агентство водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.

«В иске мы требуем признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма», — отметил Трофимов.

 
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#водная блокада иск северо-крымский канал Украина
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