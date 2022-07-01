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«Крылья Советов» не намерены разрывать контракт с украинским защитником Иванисеней

«Крылья Советов» не намерены разрывать контракт с украинским защитником Иванисеней
prt scr youtube.com/Krylia Sovetov Samara

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня решил продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». 

Пресс-служба «Крыльев Советов» назвала Дмитрия Иванесеню «профессионалом своего дела», комментируя «Чемпионату» возвращение украинского защитника в Россию. Представители самарского клуба отметили, что игрок будет выступать в предстоящем сезоне РПЛ. 

Иванисеня перешел в «Крылья» из луганской «Зари». Контракт 28-летнего защитника с самарским клубом действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иванисени, на счету которого один матч в составе сборной Украины, в 2 миллиона евро.

иванисеня крылья советов рпл Футбол
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RusNewsToday24
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