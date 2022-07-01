«Крылья Советов» не намерены разрывать контракт с украинским защитником Иванисеней

Иванисеня перешел в «Крылья» из луганской «Зари». Контракт 28-летнего защитника с самарским клубом действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иванисени, на счету которого один матч в составе сборной Украины, в 2 миллиона евро.