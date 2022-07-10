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Кружевные свадебные платья опять в моде AHHABEL



Виды и разнообразиеКружевные свадебные платья поражают своим разнообразием фасонов и отделок. При пошиве используются материалы:- гипюр;- кружево;- ирландское кружево;- венецианское кружево;- ткани для подкладки (шелк, атлас).Гипюр и кружево похожи, но гипюр более прочный за счет добавления в состав синтетических нитей. Узор наносится на сетчатую ткань.Кружево – более дорогой и капризный материал. Ручное кружево ценится в разы больше аналога заводского производства. В обоих вариантах кружевные свадебные платья выглядят просто волшебно и изящно подчеркивают женский силуэт. ФасоныМодели, пошитые исключительно из гипюра встречаются редко и подходят лишь для модных показов. Обычно к платьям добавляют подкладку из шелка или атласа. В итоге гипюр смотрится более объемным, а невеста не выглядит излишне откровенно.В пышных свадебных платьях гипюр применяют для отделки и придания элегантности образу. Такие фасоны шьют из нескольких видов ткани, а сверху юбки делают драпировку гипюром. Материал ниспадает волнами и создается впечатление легкости и воздушности. Благодаря корсету можно откорректировать объемы талии, а объемная юбка скроет излишнюю пышность бедер.Если у невесты идеальная фигура, платье-русалка покажет все волнующие изгибы и сделает из девушки настоящую статуэтку. В этом случае гипюр может применяться, как для декорирования обтягивающего верха, так и для драпировки многослойной юбки. Очень популярны кружевные платья в стиле Ампир. Они подходят дамам с любым типом фигуры. Высокая талия скроет лишние объемы, а изящная кружевная юбка добавит легкость и женственность в образ.Часто для особенно торжественных церемоний или венчаний невесты выбирают модели с длинным гипюровым шлейфом. Но такие фасоны больше подходят высоким девушкам. Для удобства все чаще шьют платья с отстегивающимся шлейфом, чтобы на банкете невесте было удобнее веселиться и общаться с гостями.Советы по выбору Покупая кружевное свадебное платье, стоит учитывать не только особенности фигуры, но и типаж внешности. Блондинкам со светлой кожей лучше выбрать наряд из кружева цвета айвори, шампань и персикового цвета. На смуглых брюнетках особенно эффектно смотрится классический белый ажур.Если важную роль при выборе подвенечного наряда играет религиозный фактор, стоит остановить свой выбор на изящных закрытых моделях с длинными рукавами или дополнительно приобрести накидку (болеро).Кружевное свадебное платье не стоит перегружать дополнительными аксессуарами, иначе образ станет тяжеловесным и нелепым. Вместо длинной фаты лучше выбрать цветы или диадему. Откажитесь от массивных украшений и бижутерии. Жемчуг или небольшие аккуратные бриллианты подойдут к гипюровому платью гораздо больше.В любом случае кружевные свадебные платья – отличный выбор для любой невесты. Они придают легкость, изящность и женственность образу, делают девушку настоящей принцессой.



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