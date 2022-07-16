Крутивший глазами на заседании ГД депутат Свинцов посоветовал россиянам разминать все тело

Несколько Telegram-каналов ранее опубликовали кадры, на которых Свинцов вращал глазами во время заседания Государственной думы. Многие пользователи предположили, что так он «разминал» уставшие глаза. Некоторые же посчитали, что таким образом в него хотел вселиться «дух Жириновского».