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Крутивший глазами на заседании ГД депутат Свинцов посоветовал россиянам разминать все тело

Крутивший глазами на заседании ГД депутат Свинцов посоветовал россиянам разминать все тело
Валерий Шарифулин/ТАСС

Прославившийся в Сети гимнастикой для глаз депутат от ЛДПР Андрей Свинцов посоветовал всем россиянам делать различные упражнения для всего тела.

Несколько Telegram-каналов ранее опубликовали кадры, на которых Свинцов вращал глазами во время заседания Государственной думы. Многие пользователи предположили, что так он «разминал» уставшие глаза. Некоторые же посчитали, что таким образом в него хотел вселиться «дух Жириновского». 

«Всем рекомендую делать не только гимнастику для глаз, но и для всего тела… Мое любимое упражнение — отжимание на одной руке», — заявил Свинцов.

Напомним, что бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Его место занял депутат Леонид Слуцкий.

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