Крутаков предупредил ЕС о наступлении «Часа Х» из-за блокады Калининграда

Страны Запада пытаются нарваться на жесткий ответ России, поощряя блокаду Калининграда. Таким мнением в беседе с iReactor высказал политолог Леонид Крутаков.
Американский портал Foreign Policy сообщил, что блокада Калининграда со стороны Евросоюза может негативно сказаться на отношениях ЕС и России. Авторы издания призвали Литву как можно быстрее решить ситуацию.
Политолог Леонид Крутаков заявил, что Запад сам пытается нарваться на агрессивный ответ России, проверяя реакцию Москвы. По его словам, недавно власти Норвегии запретили провозить грузы для поселков на Шпицбергене, нарушив тем самым соглашение, которое было заключено в 1920 году. Эксперт отметил, что Запад идет на обострение отношений с Россией, постоянно устраивая различные политические провокации.
«Подобного рода вещи уже происходит не только в Калининграде, но и со стороны Норвегии, куда недавно не доставили грузы. Безусловно, все это вызывает сильные подозрения по поводу того, что НАТО сознательно идет на конфликт с Россией», — отметил политолог.
Крутаков подчеркнул, что Россия будет закрывать глаза на выходки Запада ровно до того момента, пока не возникнет вопрос целостности ее территории.
«Лимит терпения России будет исчерпан в тот момент, когда силы НАТО атакуют российскую территорию, либо высадятся на ней. Тогда настанет «час Х», — подытожил Крутаков.
Отметим, Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион.
В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, после чего будут приняты ответные меры.