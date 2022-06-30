Крутаков предупредил ЕС о наступлении «Часа Х» из-за блокады Калининграда

«Подобного рода вещи уже происходит не только в Калининграде, но и со стороны Норвегии, куда недавно не доставили грузы. Безусловно, все это вызывает сильные подозрения по поводу того, что НАТО сознательно идет на конфликт с Россией», — отметил политолог.