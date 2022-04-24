Крушение лодок с мигрантами у берегов Туниса обернулось гибелью 12 человек

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Четыре лодки с мигрантами потерпели крушение у берегов Туниса. В результате ЧП 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести, сообщает Reuters.
«Всего на лодках было 120 человек, 98 из них спасли», — сообщил собеседник агентства.
Спасатели продолжают искать пропавших пассажиров. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 90 мигрантов погибли при крушении лодки, которая направлялась из Ливии в Европу, в водах Средиземного моря.
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