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    Крушение лодок с мигрантами у берегов Туниса обернулось гибелью 12 человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Крушение лодок с мигрантами у берегов Туниса обернулось гибелью 12 человек

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    Четыре лодки с мигрантами потерпели крушение у берегов Туниса. В результате ЧП 12 человек погибли, еще 10 пропали без вести, сообщает Reuters.

    «Всего на лодках было 120 человек, 98 из них спасли», — сообщил собеседник агентства.

    Спасатели продолжают искать пропавших пассажиров. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Ранее телеканал «360» сообщал, что более 90 мигрантов погибли при крушении лодки, которая направлялась из Ливии в Европу, в водах Средиземного моря.

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