Крупные заводы получили доступ к воде из Северо-Крымского канала впервые за восемь лет

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Два крупных предприятия «Крымский титан» и «Крымский содовый
завод» на севере полуострова впервые за последние восемь лет получили воду из Северо-Крымского канала.
Такое заявление сделал председатель республиканского Госкомитета по водному
хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.
Канал был разблокирован 3 марта в результате успешных действий российских военных в рамках спецоперации. В настоящий момент первая насосная станция функционирует в тестовом режиме. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, привести в порядок русло канала планируют до 1 апреля, передает ТАСС.
«На сегодняшний день уже получает воду промышленность —
завод “Крымский титан” и “Крымский содовый завод”. Они уже
полностью, наверное, дня четыре закачивают воду в свои водохранилища.
“Титан” — порядка 35 млн кубометров, “Сода” — около 30 млн
должна закачать», — заявил Вайль.
В 2014 году Украина перекрыла поток воды, поступавший в Крым
из Херсонской области и обеспечивающий 90% потребностей региона. Однако во
время специальной операции России, начавшейся 24 февраля, солдаты ВС РФ
освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала от украинских националистов.