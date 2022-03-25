Крупные заводы получили доступ к воде из Северо-Крымского канала впервые за восемь лет

prt scr youtube.com / Капитан Крым Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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prt scr youtube.com / Капитан Крым

Два крупных предприятия «Крымский титан» и «Крымский содовый
завод» на севере полуострова впервые за последние восемь лет получили воду из Северо-Крымского канала.
Такое заявление сделал председатель республиканского Госкомитета по водному
хозяйству и мелиорации Игорь Вайль. 

Канал был разблокирован 3 марта в результате успешных действий российских военных в рамках спецоперации. В настоящий момент первая насосная станция функционирует в тестовом режиме. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, привести в порядок русло канала планируют до 1 апреля, передает ТАСС.

«На сегодняшний день уже получает воду промышленность —
завод “Крымский титан” и “Крымский содовый завод”. Они уже
полностью, наверное, дня четыре закачивают воду в свои водохранилища.
“Титан” — порядка 35 млн кубометров, “Сода” — около 30 млн
должна закачать», — заявил Вайль.

В 2014 году Украина перекрыла поток воды, поступавший в Крым
из Херсонской области и обеспечивающий 90% потребностей региона. Однако во
время специальной операции России, начавшейся 24 февраля, солдаты ВС РФ
освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала от украинских националистов.

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