Крупные заводы получили доступ к воде из Северо-Крымского канала впервые за восемь лет

Два крупных предприятия «Крымский титан» и «Крымский содовый

завод» на севере полуострова впервые за последние восемь лет получили воду из Северо-Крымского канала.

Такое заявление сделал председатель республиканского Госкомитета по водному

хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.