Крупнейший российский магазин приложений под названием RuStore запустят в мае

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Сегодня стало известно, что крупнейший российский магазин приложений, основным разработчиком которого выступает интернет-холдинг VK, будет называться RuStore. Эту информацию подтвердили в Минцифры.

При этом холдинг подал три на регистрацию соответствующих товарных знаков RuStore с различными логотипами в конце апреля, а также зарегистрировал домен rustore.ru.

RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнёрстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе (Российский интернет форум).

Минцифры





Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что разработка магазина приложени для устройств под управлением операционной системы Android вёдется крупными российскими бигтех-компаниями во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Запуск первой бета-версии планируется до конца мая.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Он предупредил, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, поэтому российские разработчики должны создать отечественную экосистему.

Сегодня АНО «Цифровые платформы» открыло общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play.