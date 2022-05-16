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    Крупнейший российский магазин приложений под названием RuStore запустят в мае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

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    Сегодня стало известно, что крупнейший российский магазин приложений, основным разработчиком которого выступает интернет-холдинг VK, будет называться RuStore. Эту информацию подтвердили в Минцифры.

    При этом холдинг подал три на регистрацию соответствующих товарных знаков RuStore с различными логотипами в конце апреля, а также зарегистрировал домен rustore.ru.

    RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнёрстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе (Российский интернет форум).


    Минцифры

    Крупнейший российский магазин приложений под названием RuStore запустят в мае

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что разработка магазина приложени для устройств под управлением операционной системы Android вёдется крупными российскими бигтех-компаниями во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Запуск первой бета-версии планируется до конца мая.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Он предупредил, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, поэтому российские разработчики должны создать отечественную экосистему.

    Сегодня АНО «Цифровые платформы» открыло общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play.

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