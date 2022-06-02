Крупнейший разработчик ПО полностью покидает Россию и Белоруссию. Офисы SAP останутся в СНГ

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Немецкий разработчик промышленного программного обеспечения SAP подтвердил ранее опубликованную информацию о полном прекращении своей работы в России и Белоруссии. Программа реструктуризации персонала начнется в июне и завершится к концу 2022 года.

SAP предоставит сотрудникам во всех подразделениях в России и Белоруссии выходные пособия. Каждый сотрудник может подать заявку на позицию в подразделениях SAP за рубежом.

SAP





Офисы компании продолжат работать в странах СНГ: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Компания была одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей около 60%. SAP сотрудничала с крупными компаниями, среди которых были РЖД, «Росатом», «Лукойл». Выручка компании в России в 2020 году составила около 35,8 млрд руб.