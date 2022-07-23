Крупнейший радиотелескоп FAST позволил китайским учёным обнаружить более 660 новых нейтронных звёзд

Китайские исследователи смогли обнаружить при помощи крупнейшего в мире радиотелескопа FAST в общей сложности более 660 ранее неизвестных вращающихся нейтронных звёзд (пульсаров).





«Развитие проекта FAST входит в период расцвета, и стабильная работа оборудования нашей обсерватории внесла большой вклад в этот процесс», – приводит агентство «Синьхуа» слова главного инженера FAST Цзян Пэна. Он также отметил, что выдающиеся показатели по перехвату сигналов позволили FAST достичь лучших результатов по сравнению с другими аналогичными проектами.

Пульсары являются одним из типов нейтронных звёзд и представляют собой останки крупных выгоревших светил. Их радиус составляет всего несколько километров, однако они обладают крайне высокой плотностью: материя внутри пульсаров сжата настолько сильно, что их масса даже превышает массу Солнца.

Пульсары характеризуются строгой периодичностью испускаемых импульсов. Это «пульсирующее» излучение можно наблюдать благодаря тому, что магнитные полюса этих звезд при их вращении меняют своё положение по отношению к Земле. По этой причине их излучение можно зафиксировать только тогда, когда оно направлено непосредственно на Землю – подобно тому, как яркий луч света маяка становится виден лишь тогда, когда он поворачивается на наблюдателя.



Так выглядит FAST

FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) был построен в 2016 году в южной китайской провинции Гуйчжоу, а в январе 2020 года введен в эксплуатацию. Он является радиотелескопом с заполненной апертурой самого большого диаметра в мире – 500 метров. Его площадь эквивалентна 30 футбольным полям. Стоимость проекта составила 185 млн долларов.

Он расположен в горной местности в естественном карстовом углублении. В ходе строительства пришлось переселить более 9 тысяч человек, проживавших в радиусе 5 км от объекта, чтобы минимизировать электромагнитные помехи от теле- и радиостанций, радаров и прочих излучающих устройств.