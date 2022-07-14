Крупнейший производитель банкоматов в США добавит возможность покупки криптовалют

Американское подразделение южнокорейского производителя банкоматов Hyosung подписала партнерское соглашение с провайдером криптовалюты DigitalMint, которое позволит покупать биткойны в 175 000 банкоматах фирмы, расположенных в США.





Однако операторы устройств должны сами решать, хотят ли они включить эту услугу. Поэтому вероятно, что не все 175 000 банкоматов Hyosung действительно будут поддерживать покупку криптовалют.

Согласно пресс-релизу, пользователям на первом этапе будут доступны к покупке именно биткойны. Кроме того, услуги DigitalMint появятся в новом приложении Hyosung America.

«Благодаря приложению любой оператор банкоматов, использующий нашу платформу программного обеспечения для розничной торговли, может воспользоваться услугами DigitalMint. Это позволит открыть новые каналы доходов», — заявил CEO Hyosung America Брэд Нолан.

В США находится наибольшее количество криптоматов. Согласно данным Coin ATM Radar, в стране уже установлено 33 772 аппаратов. А всего в мире насчитывается около 38 430 устройств.