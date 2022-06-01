Крупнейший проект в истории Джорджии. Hyundai в кризиз решила построить завод за несколько миллиардов долларов

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Компания Hyundai Motor Group решила вложить 5,54 млрд долларов в строительство нового завода по производству электромобилей и аккумуляторов в штате Джорджия, США.

Строительство предприятия начнется в 2023 году, запуск коммерческого производства намечен на 2025 год. Предполагаемая производственная мощность составит 300 тыс. автомобилей в год, однако какие модели будет выпускать предприятие, пока что неизвестно. Штат работников будущего завода превысит 8 тыс. человек.





США всегда занимали важное место в глобальной стратегии нашей компании, мы рады сотрудничать со штатом Джорджия ради достижения нашей общей цели – продвижения электромобилей и экологической устойчивости в США.

Председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон

Губернатор Джорджии Брайан Кемп назвал эту сделку крупнейшим проектом экономического развития в истории штата.