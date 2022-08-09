Крупнейшие компании мира столкнулись с первым снижением объемов прибыли с осени 2020 года

Nikkei отмечает, что наибольшее снижение прибыли пережили производители авто (снижение на 29%), электроники (18%) и бытовой техники (4%). В то же время, вопреки первому за семь кварталов снижению прибыли, уровень доходов крупнейших рыночных игроков в среднем на 40% выше, чем в докоронавирусное время (апрель-июль 2019 года).