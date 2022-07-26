Крупнейшие финские партии предложили приостановить выдачу туристических виз россиянам

Вице-председатель парламентской группы фракции Юкка Копра заявил, что таким образом российские туристы получают возможность обходить введенные против РФ санкции. В результате их эффект якобы ослабляется, а цель — размывается, добавил он.

Соответствующее предложение поддержали представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристы». При этом парламентская группа Коалиционной партии сообщила о планах обратиться к правительству страны с призывом прекратить выдавать россиянам визы, передает финское агентство STT.