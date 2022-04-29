Крупнейший застройщик элитной недвижимости ОАЭ будет продавать недвижимость за криптовалюту

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DAMAC Properties, ведущий застройщик элитной недвижимости в Дубае, объявил, что будет поддерживать цифровую экономику, обеспечивая возможность оплаты недвижимости с помощью криптоактивов, номинированных в Bitcoin и Ethereum.

Застройщик считает, что эта мера «произведет революцию» на рынке недвижимости, сделав условия заключения сделок более комфортными для клиентов всего мира. Начало расчетов с помощью криптовалют продавец назвал «инициативой по развитию новой экономики для новых поколений».

Объединенные Арабские Эмираты ведут разработку комплексной системы регулирования криптовалют, отмечает агентство. Так, местный регулятор к концу первого квартала 2022-го должен был внести в законодательство изменения, которые сделают возможной выдачу лицензий поставщикам виртуальных активов. В некоторых зонах ОАЭ уже начали выдачу таких разрешений.

В DAMAC также подчеркнули, что Дубай становится крипто-хабом благодаря правительственным правилам и лицензиям на виртуальные активы, а ведущие биржи, такие как Bybit, Binance и FTX Europe, недавно открыли там свои офисы. Ранее на этой неделе Kraken также получила лицензию.

В феврале Али Саджвани (Ali Hussain Sajwani), генеральный операционный директор DAMAC и руководитель инициатив компании по цифровому преобразованию, отметил, что «у компании амбициозные планы по запуску собственной платформы Metaverse, поддерживаемой NFT».

Damac, основанная в 2002 году, представлена ??во многих странах, включая Великобританию, Катар, Саудовскую Аравию и Оман. В прошлом году выручка компании составила 3 ??миллиарда дирхамов ОАЭ (816,8 миллиона долларов США).