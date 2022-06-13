Крупная авария на водохранилище в Чувашии унесла жизнь четверых мужчин

Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в Республике Чувашия. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что авария произошла ночью на Чебоксарском водохранилище.
Баржа «Коломенское» перевозила гипс и следовала из Тенеево в Коломенское. На 1147 километре Волги в судно влетел катер «Вояджер 670» с четырьмя мужчинами на борту.
В результате аварии маломерное судно получило серьезные повреждения. Четверо человек, находившихся на борту «Вояджера», получили несовместимые с жизнью травмы. Пятеро членов экипажа баржи не пострадали.
Все детали и обстоятельства трагедии предстоит выяснить уполномоченным органам. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находились погибшие мужчины в момент столкновения.