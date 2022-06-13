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Крупная авария на водохранилище в Чувашии унесла жизнь четверых мужчин

Крупная авария на водохранилище в Чувашии унесла жизнь четверых мужчин
pxhere.com

Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в Республике Чувашия. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что авария произошла ночью на Чебоксарском водохранилище.

Баржа «Коломенское» перевозила гипс и следовала из Тенеево в Коломенское. На 1147 километре Волги в судно влетел катер «Вояджер 670» с четырьмя мужчинами на борту.

В результате аварии маломерное судно получило серьезные повреждения. Четверо человек, находившихся на борту «Вояджера», получили несовместимые с жизнью травмы. Пятеро членов экипажа баржи не пострадали.

Все детали и обстоятельства трагедии предстоит выяснить уполномоченным органам. В данный момент неизвестно, в каком состоянии находились погибшие мужчины в момент столкновения.

водная авария река волга чувашия
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