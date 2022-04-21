    В тренде

    Круизный сезон — 2022 открывается в Волгограде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Круизный сезон — 2022 открывается в Волгограде

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    volganet.ru / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

    Торжественная церемония открытия круизного сезона — 2022
    состоится в Волгограде на борту теплохода «Александр Невский».

    Круизный сезон в России в текущем году начнется 20 апреля и
    продлится до начала октября, пишет интернет-издание «Tochka Zрения». Сразу после церемонии
    открытия сезона теплоход «Александр Невский» примет на борт первых пассажиров и
    отправится с ними в путешествие по Волге.

    В 2022 году российские компании могут предложить на выбор свыше
    700 круизов по 150 различным маршрутам с отправлением из 21 города. В нынешнем
    году прогнозируется рост внутреннего спроса на круизные маршруты на 30%.
    Изменилась структура туристического спроса, нишу, освобожденную иностранцами,
    заняли россияне.

    Круизами стали интересоваться молодые люди, семьи с детьми,
    почти на 30% выросла доля россиян, впервые выбравших именно этот вид отдыха.
    Большую роль здесь сыграла программа туристического кэшбека, запущенная правительством
    в 2021 году. Теперь с каждой поездки по России можно вернуть 20% от ее цены.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »