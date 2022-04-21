Круизный сезон — 2022 открывается в Волгограде

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Торжественная церемония открытия круизного сезона — 2022
состоится в Волгограде на борту теплохода «Александр Невский».
Круизный сезон в России в текущем году начнется 20 апреля и
продлится до начала октября, пишет интернет-издание «Tochka Zрения». Сразу после церемонии
открытия сезона теплоход «Александр Невский» примет на борт первых пассажиров и
отправится с ними в путешествие по Волге.
В 2022 году российские компании могут предложить на выбор свыше
700 круизов по 150 различным маршрутам с отправлением из 21 города. В нынешнем
году прогнозируется рост внутреннего спроса на круизные маршруты на 30%.
Изменилась структура туристического спроса, нишу, освобожденную иностранцами,
заняли россияне.
Круизами стали интересоваться молодые люди, семьи с детьми,
почти на 30% выросла доля россиян, впервые выбравших именно этот вид отдыха.
Большую роль здесь сыграла программа туристического кэшбека, запущенная правительством
в 2021 году. Теперь с каждой поездки по России можно вернуть 20% от ее цены.