Круизный сезон — 2022 открывается в Волгограде

Круизами стали интересоваться молодые люди, семьи с детьми,

почти на 30% выросла доля россиян, впервые выбравших именно этот вид отдыха.

Большую роль здесь сыграла программа туристического кэшбека, запущенная правительством

в 2021 году. Теперь с каждой поездки по России можно вернуть 20% от ее цены.