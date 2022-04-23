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    Круизное судно начало тонуть у северного побережья Японии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Круизное судно начало тонуть у северного побережья Японии

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    pixabay.com

    Круизное судно «Кадзу ван» с 30 пассажирами на борту начало тонуть недалеко от острова Хоккайдо в северной части Японии, сообщает телеканал NHK.

    Инцидент произошел утром 23 апреля. В настоящее время члены экипажа и пассажиры ожидают в спасательных жилетах помощи. Сотрудники японского Управления безопасности на море отправили на место ЧП вертолеты и патрульные суда.

    Информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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