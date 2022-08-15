Кроссоверы и внедорожники с расходом около 5 л на 100 км. Топ-5 самых экономичных моделей на российском рынке

«Автоновости дня» провели собственное исследование и составили рейтинг самых экономичных автомобилей класса SUV на российском рынке в 2022 году.

Первое место, а вместе с ним и звание самого экономичного кроссовера в России, досталось Lexus UX. Речь о полноприводной версии 250h AWD со 178-сильной гибридной силовой установкой, которая потребляет всего 4,8 литра бензина на 100 км пути.





На второй и третьей строчках оказались дизельные BMW X1 и X2 в версии 18d xDrive, который комплектуется 2,0-литровым 150-сильным двигателем и восьмиступенчатым «автоматом». Эти автомобили расходуют от 5 до 5,2 литра 100 км пути.

Четвертым стал Lexus RX в исполнении 450h AWD. Это тоже «гибрид», который при мощности в 313 л.с. потребует 5,3 литра топлива на 100 км пути в смешанном цикле.

Renault Duster замыкает пятёрку. Это модель второго поколения с 1,5-литровым 109-сильным дизелем, МКПП и полным приводом, которой требуется 5,3 л на 100 км.