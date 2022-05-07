Кроссовер Toyota RAV4 стал самым продаваемым японским автомобилем в России

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Как пишет источник, кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным японским автомобилем в России по итогам продаж за первый квартал текущего года. За отчетный период было реализовано 7594 RAV4. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (10 334 штуки) — на четверть меньше, но других японских авто было продано еще меньше.





Так, например, на втором месте находится Toyota Camry — в первом квартале их было продано 5171 (и это на 3% больше, чем годом ранее). Третье место закрепил за собой еще один кроссовер — Nissan Qashqai (в этом году продано 4452 единицы, на 8% меньше, чем в первом квартале 2021 года). В топ-5 вошли также Mazda CX-5 (продажи за отчетный период сократились на 24% в годовом выражении, с 5641 до 4282 единиц) и Mitsubishi Outlander (4152 авто, проданных в первом квартале 2022 года, что на 16% выше продаж за аналогичный период 2021 года — 3578 единиц).

Всего за первый квартал 2022 года в России было продано 45 202 автомобиля японских брендов. Это почти на 11 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В объеме всех реализованных в РФ машины японских брендов заняли 17,25% рынка.