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Крошечный корпус, 4,5 дюйма, оригинальный дизайн, NFC и неубиваемое исполнение — за 120 долларов. KingKong Mini 3 выходит 17 октября

Крошечный корпус, 4,5 дюйма, оригинальный дизайн, NFC и неубиваемое исполнение — за 120 долларов. KingKong Mini 3 выходит 17 октября

Неубиваемый смартфон Cubot KingKong Mini 3 поступит в продажу 17 октября по очень привлекательной цене цене: он будет доступен на AliExpress за 120 долларов. Первые 100 человек получат KingKong Mini 3 по цене 110 долларов.


Производитель заявляет, что его производительность выросла в четыре раза по сравнению с предыдущей моделью, а это делает KingKong Mini 3 лучшим защищенным мини-смартфоном в этом году.

KingKong Mini 3 оснащен 4,5-дюймовым экраном разрешением QHD+ и однкористальной системой Helio G85, при этом новинка легко умещается на ладони. Телефон пыле- и водонепроницаем, а также надёжно защищен от повреждений при падении.

Крошечный корпус, 4,5 дюйма, оригинальный дизайн, NFC и неубиваемое исполнение — за 120 долларов. KingKong Mini 3 выходит 17 октября

KingKong Mini 3 оборудован 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он получил 20-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Более того, он получил модуль NFC для бесконтактных платежей, Wi-Fi, Bluetooth, OTG и GPS, а также поддержку ГЛОНАСС.

Крошечный корпус, 4,5 дюйма, оригинальный дизайн, NFC и неубиваемое исполнение — за 120 долларов. KingKong Mini 3 выходит 17 октября

Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 3000 мА•ч и работает под управлением Android 12.

Cubot
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