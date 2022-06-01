Крошечная, мощная, дешёвая и водонепроницаемая. Представлена новейшая электрическая зубная щётка Xiaomi

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Ассортимент электрических зубных щеток Xiaomi снова расширился: китайская компания выпустила электрическую зубную щетку Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush, которая, как утверждается, обеспечивает сочетание полной защиты десен и глубокой очистки зубов.

В электрической зубной щетке MIJIA T200 Sonic используется небольшая круглая насадка, подходящая для людей с маленьким ртом, которая проникает глубоко в полость рта и чистит задние зубы. В насадке используется антибактериальные щетинки DuPont толщиной 0,15 мм, соответствующий стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA).





Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush меньше обычных электрических зубных щёток, диаметр основания составляет всего 23 мм. Она имеет стандартный и щадящий режимы. Щадящий режим больше подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов или воспаленными деснами, в то время как стандартный режим должен удовлетворить потребности обычных пользователей.

Щётка предлагает более высокую частоту вибрации 31 000 раз в минуту, что позволяет обеспечивать глубокую очистку. Электрическая зубная щетка T200 заряжается через порт USB-C. Полная зарядка обеспечивает до 25 дней использования. Она также является водонепроницаемой и может оставаться в воде на глубине 1 м до 30 минут.

Новинка предлагается в Китае по цене 12 долларов.