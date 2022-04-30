Крохотный дрон с ужасной автономностью, которым невозможно управлять напрямую. Snap Pixy получился очень специфическим

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Компания Snap представила очередное устройство — дрон Pixy. Новинка называется так из-за своих размеров. В английской мифологии пикси — это небольшие эльфы или феи. В данном же случае мы имеем очень компактный дрон, хотя и специфический.





Так как это продукт Snap, предназначен он, конечно, для социальной сети Snapchat. Если точнее, Pixy создан, чтобы сделать несколько фото или снять видео своего владельца. И делает он это самостоятельно, то есть дроном управлять не нужно.





Компания не особо делится подробностями, но кое-что можно узнать из уже опубликованных обзоров. К примеру, можно увидеть, что по размерам дрон сопоставим с человеческой ладонью. Чтобы сделать фото или снять видео, нужно включить дрон, протянуть руку, а дальше Pixy взлетит и всё сделает сам, чтобы затем вернуться к владельцу. Форма дрона с закрытыми лопастями позволяет не переживать о безопасности при запуске и приземлении.

Так как дрон очень маленький и не предназначен для длительных полётов, автономность у него соответствующая. Сам производитель говорит о пяти-восьми запусках, но в обзорах упоминают примерно три-четыре полёта. То есть буквально считанные минуты. Но аккумулятор у Pixy съёмный, а запасной стоит всего 20 долларов, так что на прогулку лучше взять с собой один либо парочку.

Также можно отметить четыре режима полёта: дрон умеет следовать за владельцем, кружить вокруг него, плавно отдаляться, приближаться и покачиваться.

Остаётся добавить, что стоит Pixy 250 долларов.