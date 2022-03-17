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Кризисы семейной жизни и пути преодоления: кризис трех лет JuliaPsychologist



За три года совместного проживания супруги успели равномерно распределить бытовые обязанности, наладить финансовую стабильность, примириться с родительской ролью. Почему же по статистике большинство разводов случается именно в данный период? Что страшного?Психологи считают кризис трех лет семейной жизни самым опасным. Пара привыкает к обязанностям родителей, и партнеры начинают видеть друг друга изменившимися. Больше нет былой страсти и романтики, любовь превращается в привычку. Отношения кажутся будничными и привычными. Может просто пропасть интерес к супругу. Если супруги за это время наладили дружеские и поддерживающие отношения, то у них есть шанс пережить кризисный период. Если отношения были основаны только на эмоциях и страсти, то велика вероятность развода.Важно отметить, что кризис может иметь длительный характер, в зависимости от конкретной ситуации в семье. Желание развестись может выпасть и на четыре, и на пять лет совместной жизни, в зависимости от возраста ребенка. Когда отпадает потребность в постоянном уходе за малышом, на первый план выступают личные отношения супругов.Почему пары распадаются? Психологи выделяют следующие опасные причины для развода:- отсутствие или большая разница общих интересов,- угасание эмоций, появление раздражительности на поведение партнера,- супружеская неверность,- проблемы с жильем, особенно если пара до сих пор делит дом с родителями супруга,- финансовые трудности в связи с увеличением потребностей семьи,- рождение второго ребенка,- успешный или отсутствующий рост карьеры одного из супругов.Отдельно стоит принять во внимание стили воспитания ребенка. Если вся ответственность была переложена на маму, то постепенно отец хочет включиться в процесс. Из-за недостатка обсуждения стратегии воспитания неизбежны конфликты.Как себя вести? Придерживайтесь следующих рекомендаций профессионалов для сохранения брака:Открытые споры не помогут наладить отношения. Бурные конфликты могут привести к обидам и взаимным упрекам.Меньше раздражайтесь. В этом помогут совместные счастливые воспоминания, фотоальбомы. Постарайтесь освежить чувства, которые были во время знакомства, свадьбы и рождения малыша.Чтобы не дать повода для неверности, уделяйте внимание внешности.Постарайтесь вместе решить насущные финансовые проблемы. Обсудите жилищные вопрос и вклад обоих партнеров в его решение. Стоит повременить с решением завести еще одного ребенка. Верните чувства после только освоенной роли родителя.Для спасения отношений прежде всего нужно возродить страсть. Устраивайте свидания раз в неделю, проводите романтические вечера, возможно стоит съездить в отпуск только вдвоем. На воспитание ребенка пара недель с бабушкой не повлияет, а родителям поможет обрести счастье.



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