



Кризисы семейной жизни и пути преодоления: когда гнездо пустеет JuliaPsychologist



После примерно 20 лет счастливого брака супруги понимают, что их больше ничего не связывает вместе. Такой кризис имеет свое название – синдром пустого гнезда. Что это?Отношения в семье меняются, когда дети вырастают. Они уходят на службу в армию или поступают учиться, съезжают от родителей или женятся. Словом, дети начинают самостоятельную жизнь. Пары, которые скрепляло только воспитание ребенка, чувствуют себя покинутыми и опустошенными. Они давно могли потерять общие интересы. Супруги утрачивают роль родителя, не знают, что им дальше делать.Такое открытие может стать болезненным и шокирующим. Пара осознает, что живет просто по привычке, без эмоциональной взаимной привязанности. Часто разводы случаются именно потому, что люди будто чужие друг другу.Почему наступает кризис? Специалисты склонны различать такие причины синдрома пустого гнезда:- уход детей от родителей,- ощущение пустоты в душе из-за покинутости ребенком,- отсутствие общих с супругом интересов,- снижение или потеря физического влечения друг к другу,- осознание самодостаточности жизни каждого супруга по отдельности.Пара понимает, что больше нет надобности оставаться вместе. Они выполнили семейный долг и теперь хотят пожить для себя.Что делать?Если хотите наладить отношения с супругом, то придерживайтесь следующих советов:Говорите о волнующих вопросах, о своем душевном состоянии, о проблемах и успехах на работе.Найдите общее хобби. Чем больше точек соприкосновения, тем крепче отношения и эмоциональная связь.Продолжайте участвовать в жизни детей. Помогите им обустроиться на новом месте, поддерживайте с их проблемами.Для налаживания отношений помогает длительное путешествие. Отправьтесь заграницу, куда всегда хотели, но не могли из-за обязанностей перед детьми.Если остались нереализованные мечты юности, то начните их воплощение вместе сейчас. Это поможет вспомнить молодость и проводить время вместе.Не стоит анализировать прожитую жизнь и искать повод для упреков. Предайтесь воспоминаниям, счастливым моментам, пересмотрите фотоальбомы.Иногда пары решаются завести еще одного ребенка. Это непростое, но эффективное решение поддержания себя в тонусе и налаживания отношений.В этом возрасте люди обычно решили все материальные вопросы. Супруги могут обладать финансовой независимостью. Почему бы не воспользоваться этим? Можно побаловать супруга дорогим подарком, например, золотыми часами или бриллиантовыми серьгами. Подарите билет на концерт мировой знаменитости или мотоцикл. Съездите вместе в кругосветное путешествие.Теперь не нужно ориентировать свои планы на расписание детей. Почувствуйте, что вы свободны. Важно осознать, что большой этап жизни в виде воспитания детей закончен, и теперь можно уделить время только себе и своим желаниям.



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