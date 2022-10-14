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Кризис в Европе спровоцировал датчан на магазинные кражи

Кризис в Европе спровоцировал датчан на магазинные кражи
Федеральное агентство новостей

Резкая инфляция и экономический кризис в Европе сказываются на жизни простых граждан. В Дании за последнее время существенно вырос процент магазинных краж, сообщает Danmarks Radio.

Рост цен спровоцировал скачок преступности. Теперь люди предпочитают воровать товары, а не покупать. Так, например, управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор заявил, что с полок сметают все — от картриджей для принтеров до бритв.

Согласно данным DR, по сравнению с прошлым годом, в стране зарегистрировано на 23% больше магазинных краж. Причем существенный рост отмечается именно в последние несколько месяцев.

Ранее австрийский депутат Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом для ЕС. По его словам, ограничения не повлияли на развитие конфликта и вызвали экономический кризис, передает URA.RU.

дания инфляция санкции экономический кризис
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RusNewsToday24
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