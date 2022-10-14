Кризис в Европе спровоцировал датчан на магазинные кражи

Резкая инфляция и экономический кризис в Европе сказываются на жизни простых граждан. В Дании за последнее время существенно вырос процент магазинных краж, сообщает Danmarks Radio.
Рост цен спровоцировал скачок преступности. Теперь люди предпочитают воровать товары, а не покупать. Так, например, управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор заявил, что с полок сметают все — от картриджей для принтеров до бритв.
Согласно данным DR, по сравнению с прошлым годом, в стране зарегистрировано на 23% больше магазинных краж. Причем существенный рост отмечается именно в последние несколько месяцев.
Ранее австрийский депутат Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом для ЕС. По его словам, ограничения не повлияли на развитие конфликта и вызвали экономический кризис, передает URA.RU.