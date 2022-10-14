Кризис в Европе спровоцировал датчан на магазинные кражи

Рост цен спровоцировал скачок преступности. Теперь люди предпочитают воровать товары, а не покупать. Так, например, управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор заявил, что с полок сметают все — от картриджей для принтеров до бритв.