Кризис в авиационной отрасли. Крупнейший аэропорт Лондона просит авиакомпании ограничить продажу билетов на летние рейсы

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Лондонский аэропорт Хитроу ввел ограничение на число пассажиров, которые могут ежедневно воспользоваться воздушной гаванью, и призвал авиакомпании перестать продавать билеты на летние рейсы в этом году. При помощи этих мер руководство аэропорта намерено попытаться исправить ситуацию с массовой отменой рейсов из-за нехватки персонала.





С сегодняшнего дня и вплоть до 11 сентября аэропорт сможет максимально обслуживать 100 тыс. человек в день. Это на 4 тыс. меньше среднего числа пассажиров, которые, по оценкам аэропорта, ежедневно вылетали бы летом из Хитроу. «Мы просим наших партнеров в авиакомпаниях перестать продавать билеты на летние рейсы, чтобы ограничить негативное воздействие на пассажиров», — заявил исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

«Мы признаем: это означает, что еще больше летних поездок будет или перенесено на другую дату, в другой аэропорт, или отменено, и мы извиняемся перед теми, чьи планы будут затронуты», — добавил он. По информации телеканала Sky News, пассажиры, у которых билеты будут аннулированы в связи с решением Хитроу, не будут иметь право на компенсации, так как эта ситуация не находится во власти авиакомпаний.

Все это происходит на фоне резкой нехватки обслуживающего персонала, с которой столкнулись британские аэропорты. Во время пандемии коронавируса авиакомпании и аэропорты уволили десятки тысяч сотрудников, теперь набрать быстро персонал в требуемом объеме не получается. Проблема стала особенно острой в начале июня, когда в стране были объявлены четырехдневные выходные по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда тысячи человек столкнулись с отменой рейсов и вообще не смогли отправиться на отдых.