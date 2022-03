Подписывайтесь на новости RNT24 в

Кризис трех лет у детей: инструкция по выживанию JuliaPsychologist



Давайте разберемся вместе, что делать с капризами ребенка и как не навредить ему. В этом поможет следование несложным пяти правилам общения родителя с малышом.

1. Отслеживаем собственные эмоции.

Во время плача и истерики ребенка родителю сложно сдерживать свои порывы гнева и раздражения. Стоит учитывать, что дети отлично считывают настроение мамы и папы и просто повторяют за ними. Чтобы разорвать порочный круг нервозности в семье, следует отслеживать свой запас терпения. Когда он подходит к концу, сделайте паузу – можно даже уйти в другую комнату. Следите, чтобы чаша терпения не переливалась: отдыхайте, давайте другим посидеть с ребенком, помните, что это эмоции ребенка, а не Ваши.

2. Хороший ребенок.

Большой соблазн возникает у родителей ругать своего малыша, напоминать ему каким он стал капризным и непослушным. Однако, ребенок-то остался таким же хорошим, просто сейчас он переживает кризисный период. Помните, что ему тоже нелегко, он не знает, что делать с порывами желаний и не справляется со своими эмоциями. Если возникает потребность отчитать малыша, делайте акцент на ситуации, а не личности ребенка.

3. Планирование.

Бунтовать ребенок может против всего, но когда под рукой последовательный распорядок дня, он точно знает, что его ждет. У него формируется уверенность благодаря одинаковым действиям родителя, а не потерянность от хаотичности протекания дня. Ребенку могут не все дела быть противными. Например, он может с удовольствием ждать времени активных игр или игры в конструктор. Обратите на это внимание и используйте, как мотивацию делать то, что он не совсем хочет.

4. Он самостоятельный.

Основная суть кризиса трех лет – отделение личности малыша от личности родителя и развитие у ребенка навыков самостоятельности. Эффективно будет принимать его собственные желания и порывы делать все самому. Увеличивайте время одевания, дайте ему полотенце вытереть за собой пролитую воду, предложите чистую футболку взамен испачканной.

5. Юмор.

Пережить трудный период Вам помогут креатив, сообразительность и юмор. Помните, что кризис не навсегда, не стоит зацикливаться на нем. Ищите смешные моменты в сложившихся ситуациях – не просто смейтесь над ребенком, а расскажите ему, что интересного Вы заметили.

Кризис трех лет сложный, но пережить его можно. Чаще напоминайте ребенку, что Вы его любите в любой ситуации.

Можно попробовать одну творческую игру – поменяться с ребенком ролями. Вы увидите, как малыш реагирует на Ваши капризы, что бы он хотел услышать для себя в трудные ситуации.



