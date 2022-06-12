Кризис приблизил Европу к прозрению: почему западный бизнес захочет вернуться в Россию

Немецкие компании с нетерпением ждут, когда ситуация стабилизируется, чтобы вернуться в Россию, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передают «Известия». Доктор экономически наук Иосиф Диксин в беседе с «Народными Новостями» назвал две причины, почему западный бизнес больше не хочет плясать под дудку собственных ангажированных политиков, все чаще задумываясь о возвращении на российский рынок.
«Многие компании, которые были вынуждены заявить о своем уходе из нашей страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс», — констатировал дипломат.
Предприниматели, покинувшие Россию, несут убытки в десятки миллиардов долларов, продолжил представитель МИД. По его словам, курс Берлина на отказ от российских энергоресурсов обернется не только еще большими потерями для местного бизнеса, но и утратой конкурентоспособности немецких предприятий из-за значительного удорожания производства. Тяпкин добавил, что Россия по-прежнему открыта для сотрудничества с ФРГ на условиях равноправия.
Сегодня европейский бизнес вынужден существовать без российского рынка, а это сопряжено с большими убытками. Более того, текущий экономический кризис значительно усугубляет положение европейцев, отметил Иосиф Диксин. По его мнению, это заставит западных предпринимателей искать лазейки в санкциях.
«Без российского рынка можно прожить, но плохо. И без того рыночная ситуация складывается не лучшим образом: падает конъюнктура, растет инфляция, впереди — глобальное понимание, что будет кризис. Поэтому лучше не терять рынки, а находить способ обойти санкции, но сохранить рыночный потенциал. Это вполне разумная стратегия. Они уходили, когда в Европе и США царила атмосфера необходимости ответить на «моральный вызов», когда большая страна якобы угнетает маленькую», — пояснил наш собеседник.
Истерия Запада относительно спецоперации постепенно сходит на нет. Во-первых, приходит осознание, что Украина вовсе не та страна, из-за которой стоит нести столь серьезные убытки. Во-вторых, встает вопрос о выживании, связанный с развитием общемирового кризиса.
«Сейчас постепенно развеивается образ «демократической Украины», появляется понимание, чем является киевский режим на самом деле. Второе: меняется соотношение идеологического аффекта к осознанию экономических интересов. То есть идеологическая вовлеченность падает, а экономические интересы выходят на первый план. В этих условиях начинают считать убытки, прикидывать, как их избежать», — констатировал экономист.
В самом ближайшем будущем можно ожидать плавных перемен в бизнес-отношения России и Запада. Многие компании, покинувшие РФ, захотят вернуться.
«Думаю, общий тренд на снижение влияния идеологического аффекта будет усиливаться. Посмотрим, буквально через несколько дней пройдут парламентские выборы во Франции, которые много чего покажут (с точки зрения дальнейшей политики Европы в отношении РФ — Прим. ред.). Компании будут искать возможности вернуться. Например, тот же MacDonald’s продал свою сеть по дешевке, при этом оговорил право выкупа. То есть он действительно ушел, но сохранил возможность возвращения», — подытожил Диксин.
Ранее американское агентство Bloomberg отметило, что антироссийские санкции поставил под угрозу весь мир.