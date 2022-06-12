Кризис приблизил Европу к прозрению: почему западный бизнес захочет вернуться в Россию

«Думаю, общий тренд на снижение влияния идеологического аффекта будет усиливаться. Посмотрим, буквально через несколько дней пройдут парламентские выборы во Франции, которые много чего покажут (с точки зрения дальнейшей политики Европы в отношении РФ — Прим. ред.). Компании будут искать возможности вернуться. Например, тот же MacDonald’s продал свою сеть по дешевке, при этом оговорил право выкупа. То есть он действительно ушел, но сохранил возможность возвращения», — подытожил Диксин.