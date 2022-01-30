Кризис на Украине напомнил депутату Рады Волошину манифест Николая II о войне

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что ситуация на Украине напомнила ему манифест императора Николая II о вступлении России в Первую мировую войну.

По словам политика, он вспомнил слова царя из-за «нынешних событий», когда стоял рядом с его памятником в Белграде. При этом он отметил, что на сегодняшний день сложно представить, чтобы напряжение в регионе перешло в военный конфликт.

«Но все же что-то подсказывает, что нынешняя циничная и расчетливая эпоха плохо совместима со столь высоким «штилем», столь искренними заблуждениями и столь отчаянными поступками. А потому при всей схожести есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать», — подчеркнул Волошин.

В последнее время западные страны все чаще заявляют об «агрессивных» действиях России в отношении Украины. Москва не раз отвергала эти выпады. В МИД РФ отметили, что США и страны — участницы НАТО используют эти заявления с целью нарастить военный контингент вблизи российских границ.

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