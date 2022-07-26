Кризис 70-х покажется цветочками: Колташов заявил об экономическом самоубийстве Евросоюза

Американское издание Foreign Policy сообщило, что предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России. Экономист Василий Колташов рассказал «Народным Новостям», к каким катастрофическим проблемам пришел следующий американскому курсу Евросоюз.
«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», — заявил в беседе с изданием декан климатического факультета Колумбийского университета, эксперт в области энергетики Джейсон Бордофф.
Отмечается, что ситуация усугубилась сокращением экспорта газа из России, что вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок и еще больше повысило цены на мировом рынке. Foreign Policy сообщает, что ситуация может стать еще хуже предстоящей зимой, когда начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.
Экономист Василий Колташов рассказал «Народным Новостям», что единственной возможностью для европейцев справиться с приближающимися проблемами в сфере энергетики станет запуск «Северного потока – 2».
«Европейцам нужно запустить «Северный поток —2». Это даст возможность заключить долговременные контракты с «Газпромом». Это может серьезно помочь нынешней европейской экономике. Но на это никогда не согласится Еврократия и вся политическая номенклатура, которая господствует во всех странах, за исключением Венгрии», — объяснил экономист.
По словам Колташова, европейцы должны быть своеобразно благодарны тому, что «Газпром» использует лето для того, чтобы починить турбину для газопровода. Если бы сейчас хранилища Евросоюза удалось максимально наполнить, то российские углеводороды могли попасть под санкции. Это означало бы резкое повышение цен на энергоресурсы и самый сильный удар по европейской экономике, пояснил специалист.
«Сейчас мы наблюдали сильную коррекцию на рынке нефти, началось нащупывание новых уровней. Европейский союз является пленником американской политики и не имеет возможности заключить долговременные контракты, чтобы впустить потоки российского газа. Он вынужден платить больше. Это все ударит по европейскому потребителю», — пояснил наш собеседник.
Евросоюз добровольно выбрал покупку самых дорогих ресурсов. В связи с этим, ЕС будет вынужден терять позиции своей продукции на мировом рынке. Колташов напомнил, что отрицательный баланс ЕС будет только увеличиваться, а вместе с этим будет происходить усиление инфляции в еврозоне.
«Все, что удалось сделать Евросоюзу, следуя американскому курсу — это обеспечить себе такие неприятности, равных которым не было со времен Второй мировой войны. Даже кризис 70-х годов в Европе не стоит рядом. Дальше будет снижение уровня жизни, высокая инфляция. На наших глазах происходит экономическое самоубийство Евросоюза», —подытожил наш собеседник.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.