Кризис 70-х покажется цветочками: Колташов заявил об экономическом самоубийстве Евросоюза

По словам Колташова, европейцы должны быть своеобразно благодарны тому, что «Газпром» использует лето для того, чтобы починить турбину для газопровода. Если бы сейчас хранилища Евросоюза удалось максимально наполнить, то российские углеводороды могли попасть под санкции. Это означало бы резкое повышение цен на энергоресурсы и самый сильный удар по европейской экономике, пояснил специалист.