Критикующие спецоперацию артисты не стесняются наживаться на россиянах

Некоторые российские артисты, негативно высказывающиеся о Родине и спецоперации, продолжают выступать в России. Об этом сообщает портал Readovka.
В числе таких оказалась группа «АлоэВера» — коллектив недавно выступил в Сочи, а вот концерт в Москве все-таки был отменен. В итоге музыканты организовали подпольное выступление в одном из баров.
Группа «Кис-Кис» анонсировала целый тур по России — концерты запланированы в Перми, Волгограде, Ульяновске, Белгороде и многих других. Отметим, что музыканты коллективы не раз восторженно высказывались «о героизме ВСУ».
Певец Лигалайз выступил в Санкт-Петербурге, чем сразу же и похвастался в соцсетях. В Москве артисту не удалось дать концерт. Лигалайз ранее утверждал, что на Украине нет нацистов.