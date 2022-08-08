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Критикующие спецоперацию артисты не стесняются наживаться на россиянах

Критикующие спецоперацию артисты не стесняются наживаться на россиянах
pxhere.com

Некоторые российские артисты, негативно высказывающиеся о Родине и спецоперации, продолжают выступать в России. Об этом сообщает портал Readovka.

В числе таких оказалась группа «АлоэВера» — коллектив недавно выступил в Сочи, а вот концерт в Москве все-таки был отменен. В итоге музыканты организовали подпольное выступление в одном из баров.

Группа «Кис-Кис» анонсировала целый тур по России — концерты запланированы в Перми, Волгограде, Ульяновске, Белгороде и многих других. Отметим, что музыканты коллективы не раз восторженно высказывались «о героизме ВСУ».

Певец Лигалайз выступил в Санкт-Петербурге, чем сразу же и похвастался в соцсетях. В Москве артисту не удалось дать концерт. Лигалайз ранее утверждал, что на Украине нет нацистов.

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