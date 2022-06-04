Критики нахваливают новую Diablo, а игроки возмущены. Суть недовольства

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Анонс Diablo Immortal на Blizzcon 2018 шокировал поклонников, поскольку она была анонсирована для смартфонов. За последние несколько лет разработчики подтвердили, что Diablo Immortal отдаёт дань почтения оригинальной серии и сохраняет знакомые игровой процесс. Игра вышла на этой неделе, и теперь в социальных сетях начали появляться возмущённые сообщения пользователей.

На момент публикации Diablo Immortal имеет оценку 4,8/5 в Google Play и 4,4/5 в App Store. Оценка на Metacritic.com находится на уровне 81/100, при этом пользовательский рейтинг этой игры на том же ресурсе составляет всего 29/100.





Большая часть негативной реакции в сети направлена не на игровой процесс, а на систему микротранзакции Diablo Immortal. Игра редко упускает возможность предоставить игроку возможность купить что-то за реальные деньги. Эта модель «плати, чтобы выиграть» не редкость в мобильных играх, которые набирают популярность и составляют все большую часть общего дохода игровой индустрии.

Что касается игрового процесса Diablo Immortal, то многие фанаты были впечатлены тем, что игра поддерживает атмосферу Diablo. Хотя некоторые считают, что она имеет более «аркадный» стиль. Опять же, настоящие фанаты ждут появления игры на ПК и недовольны фактом её выхода на смартфонах.

Популярный стример Twitch Asmongold сообщил, что он решил не соглашаться на предлагаемые игрой микротранзакции, чтобы улучшить возможности своего персонажа. За пару дней он потратил почти 350 долларов.