Новости0

Критик Соседов жестко высказался о сбежавшей из России Алле Пугачевой

Психолог Степанова: появление детей помогло Пугачевой остепениться
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что очень стыдится того факта, что в свое время восхищался этой женщиной и певицей.

После громких негативных высказываний Пугачевой в адрес россиян, а также бегства из России в Израиль Соседов признался, что испытал глубокое чувство разочарования в отношении певицы, а также не понимает, как мог так сильно ошибаться.

«Более того, в середине 80-х одна женщина мне сказала, что я пожалею. Мне показалось это вздором. А теперь, спустя 30 лет, мне стыдно говорить, что я был поклонником настолько недостойной певицы и женщины», — заявил Соседов.

Ранее Соседов рассказал в беседе с «Народными Новостями» о напряженных отношениях между Никитой Пресняковым и Аллой Пугачевой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.