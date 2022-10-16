Критик Соседов жестко высказался о сбежавшей из России Алле Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что очень стыдится того факта, что в свое время восхищался этой женщиной и певицей.
После громких негативных высказываний Пугачевой в адрес россиян, а также бегства из России в Израиль Соседов признался, что испытал глубокое чувство разочарования в отношении певицы, а также не понимает, как мог так сильно ошибаться.
«Более того, в середине 80-х одна женщина мне сказала, что я пожалею. Мне показалось это вздором. А теперь, спустя 30 лет, мне стыдно говорить, что я был поклонником настолько недостойной певицы и женщины», — заявил Соседов.
Ранее Соседов рассказал в беседе с «Народными Новостями» о напряженных отношениях между Никитой Пресняковым и Аллой Пугачевой.