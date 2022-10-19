Критик Соседов заявил, что лидер «Кино» Виктор Цой «вообще ничего не привнес в музыку»

«Что там пел Цой? Ничего особенно он не спел, я вас умоляю. Взятые мелодии из Depeche Mode? Там ничего не было своего оригинального. Не было ничего от слова „совсем“. Это все было „слизано“ с западных групп», — рассказал Сергей Соседов Пятому каналу.