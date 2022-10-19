Критик Соседов заявил, что лидер «Кино» Виктор Цой «вообще ничего не привнес в музыку»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой прославился не из-за своих песен, а благодаря грамотно выстроенному имиджу.
Критик считает, что герой русского рока был выдающейся личностью, но «ничего вообще не привнес в музыку». Соседов уверен, что Цой копировал творчество западных исполнителей.
«Что там пел Цой? Ничего особенно он не спел, я вас умоляю. Взятые мелодии из Depeche Mode? Там ничего не было своего оригинального. Не было ничего от слова „совсем“. Это все было „слизано“ с западных групп», — рассказал Сергей Соседов Пятому каналу.
Имидж Цоя был популярным благодаря образу героя из народа, не имеющего музыкального образования. С такой персоной легко могли себя ассоциировать многие граждане Советского союза, считает Соседов.
«Витя Цой стал „поющей газетой“. Он ничего вообще не привнес в музыку. Он привнес как герой, как личность», — заявил критик.
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