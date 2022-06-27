Критик Соседов сравнил вокальные данные Шатунова и Бузовой

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал посредственностями певцов Юрия Шатунова и Ольгу Бузову.
После смерти знаменитого исполнителя хита «Белые розы» о нем высказались многие российские звезды. Исключением не стал и Соседов. В беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro он сравнил вокальные данные Шатунова и Бузовой, отметив, что оба артиста не блистали талантами.
«У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность», — заявил критик.
Напомним, солист группы «Ласковый май» ушел из жизни в ночь на 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха с друзьями, и те отвезли его в больницу. Медики диагностировали у артиста обширный инфаркт, но не успели помочь.