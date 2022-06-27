Критик Соседов сравнил прощание с Шатуновым и похороны Толкуновой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о панихиде по певцу Юрию Шатунову. Он объяснил, почему на прощании с артистом практически не было представителей эстрады.
На гражданской панихиде по солисту «Ласкового мая» были преимущественно поклонники. После состоялось закрытое прощание, на котором были только близкие. Из артистов там присутствовали только Игорь Крутой и Николай Басков. Соседов объяснил, почему так вышло.
«Вот, кстати, актеры больше ходят на похороны, чем представители шоу-бизнеса. А вспомните Валентину Толкунову! Это же потрясающая певица. Да, к ней на прощание пришло много поклонников. Но артистов почти не было», — высказался музыкальный критик в разговоре с Teleprogramma.pro.
Шатунов умер в возрасте 48 лет от инфаркта. Солист «Ласкового мая» будет похоронен на Троекуровском кладбище, его кремировали.