Критик Соседов сравнил прощание с Шатуновым и похороны Толкуновой

«Вот, кстати, актеры больше ходят на похороны, чем представители шоу-бизнеса. А вспомните Валентину Толкунову! Это же потрясающая певица. Да, к ней на прощание пришло много поклонников. Но артистов почти не было», — высказался музыкальный критик в разговоре с Teleprogramma.pro.