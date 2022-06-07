Критик Соседов считает, что депортация станет для Наргиз уроком

«Туда ей и дорога! Незачем говорить ерунду, надо думать, о чем ты говоришь, надо думать головой и вообще отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает. Это должна быть ей наука! Но странно, почему она в Узбекистане, я знаю, что она гражданка США», — цитирует музыкального критика Telegram-канал «Звездач».