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Критик Соседов считает, что депортация станет для Наргиз уроком

Критик Соседов считает, что депортация станет для Наргиз уроком
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов поддержал депортацию оскандалившейся узбекской певицы Наргиз.

Наргиз попала под санкции, которые запрещают ей въезд на территорию России в следующие 50 лет. Соседов считает, что певица поплатилась за свои высказывания против специальной операции на Украине.

«Туда ей и дорога! Незачем говорить ерунду, надо думать, о чем ты говоришь, надо думать головой и вообще отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает. Это должна быть ей наука! Но странно, почему она в Узбекистане, я знаю, что она гражданка США», — цитирует музыкального критика Telegram-канал «Звездач».

Исполнительницу развернули обратно прямо в московском аэропорту Домодедово во время ее прилета из Ташкента. Сама Наргиз заявила, что рада теперь находиться в «цивилизованном мире». Стоит отметить, что певица получила известность именно в России, когда заняла второе место в музыкальном шоу «Голоc» в 2013 году.

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