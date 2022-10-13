Критик Соседов резко высказался о Пугачевой после ее слов о россиянах

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что очень разочаровался в Алле Пугачевой и ему очень стыдно от того, что в свое время он восхищался этой женщиной и певицей.
Соседов уже долгое время находится в недоумении от того, что мог так сильно ошибаться в отношении Пугачевой, которую он уважал и восхищался ее творчеством. Разочаровался же музыкальный критик после того, как Пугачева сбежала из России после начала спецоперации на Украине и вдобавок обозвала россиян «холопами и рабами», пишет PopCornNews.
«Я был поклонником Пугачевой, за что сейчас мне стыдно. Правда, я за ней не бегал, бегали другие. Сейчас жалею. Более того, в середине 80-х одна женщина мне сказала, что я пожалею. Мне показалось это вздором. А теперь, спустя 30 лет, мне стыдно говорить, что я был поклонником настолько недостойной певицы и женщины», — рассказал Соседов.
Отметим, что после того как Пугачева улетела в Израиль, в ее социальных сетях появился пост, в котором она высказалась насчет всех, кто осуждал ее действия. Певица заявила: она рада тому, что ее ненавидят люди, которых она «сама терпеть не могла» и назвала россиян «холопами, которые стали рабами».