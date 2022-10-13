Критик Соседов резко высказался о Пугачевой после ее слов о россиянах

«Я был поклонником Пугачевой, за что сейчас мне стыдно. Правда, я за ней не бегал, бегали другие. Сейчас жалею. Более того, в середине 80-х одна женщина мне сказала, что я пожалею. Мне показалось это вздором. А теперь, спустя 30 лет, мне стыдно говорить, что я был поклонником настолько недостойной певицы и женщины», — рассказал Соседов.