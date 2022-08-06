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Критик Соседов оценил идею исполнения хитов «Ласкового мая» молодыми артистами

Критик Соседов оценил идею исполнения хитов «Ласкового мая» молодыми артистами
prt scr youtube.com/Super

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об идее исполнения хитов культовой поп-группы «Ласковый май» молодыми современными артистами.

Соседов считает, что в этой идее нет ничего плохого, однако важно понимать, какие именно исполнители подойдут для песен, которые пел покойный Юрий Шатунов. По его мнению, именно молодые и неизвестные артисты смогли бы вдохнуть новую жизнь в хиты «Ласкового мая».

«Почему бы не перепеть эти милые песни? Сейчас уже таких не пишут, это знак того времени. Сегодня в эстраде нет мелодии, там нечего петь, там одни какие-то звуки, порой, невнятные. Может быть, кто-то лучше споет, чем Юра Шатунов», — рассказал он Telegram-каналу «Звездач».

Соседов также добавил, что песни «Ласкового мая» вряд ли подойдут таким артистам, как Полина Гагарина и Дима Билан.

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RusNewsToday24
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