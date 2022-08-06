Критик Соседов оценил идею исполнения хитов «Ласкового мая» молодыми артистами

«Почему бы не перепеть эти милые песни? Сейчас уже таких не пишут, это знак того времени. Сегодня в эстраде нет мелодии, там нечего петь, там одни какие-то звуки, порой, невнятные. Может быть, кто-то лучше споет, чем Юра Шатунов», — рассказал он Telegram-каналу «Звездач».