Критик Соседов: Никите Преснякову «по барабану» Пугачева и ее песни

Новости о том, что российский музыкант Никита Пресняков покинул Россию и отправился жить в США, стали появляться в Сети, передает «Комсомольская правда». Многие поклонники артиста предположили, что он мог пойти на такой шаг вслед за бабушкой Аллой Пугачевой, которая недавно сбежала из страны и перебралась в Израиль. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Народным Новостям», как складывается общение между Примадонной и ее внуком, а также приоткрыл подноготную их взаимоотношений.