Критик Соседов: Никите Преснякову «по барабану» Пугачева и ее песни

Новости о том, что российский музыкант Никита Пресняков покинул Россию и отправился жить в США, стали появляться в Сети, передает «Комсомольская правда». Многие поклонники артиста предположили, что он мог пойти на такой шаг вслед за бабушкой Аллой Пугачевой, которая недавно сбежала из страны и перебралась в Израиль. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Народным Новостям», как складывается общение между Примадонной и ее внуком, а также приоткрыл подноготную их взаимоотношений.
По информации источника, несмотря на частые визиты в Соединенные Штаты, большее количество своего времени музыкант проводил в России. Здесь он принимал участие в телевизионных шоу, играл в театре, давал концерты со своей группой, а также зарабатывал деньги в собственной фирме.
Но недавно появились слухи о том, что артист вновь улетел из России и отправился в США. Многие поклонники предположили, что артист пошел по стопам знаменитой бабушки и покинул Родину. Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя новость для «Народных Новостей», предостерег фанатов артиста от ассоциаций его с Аллой Пугачевой. По словам Соседова, между Пресняковым и Примадонной сложились напряженные отношения.
«Ему бабка совершенно по барабану. Он терпеть не может упоминания о ней. Это уже давно. Он отмежевывается от разговоров о ней мгновенно. Если начать с ним говорить про Пугачеву, то он сразу переводит разговор в другое русло», — рассказал критик.
По словам Соседова, молодой музыкант не хочет, чтобы поклонники ассоциировали его творчество со знаменитой бабушкой. Он подчеркнул, что Никита Пресняков часто говорил о том, что не является фанатом песен Пугачевой и создает собственные композиции совершенно в другом стиле.
«Он не хочет, чтобы его ассоциировали со своей бабушкой. Это уже давно. Он никогда особенно не слушал ее песни. Он знает, что она поет, но не является поклонником музыки Пугачевой», — резюмировал наш собеседник.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом РФ). В конце лета певица вернулась в Москву с детьми. Но через месяц в СМИ появились сообщения о том, что певица вновь покинула Россию, а также выставила на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь.