Критик Шахназаров задал Галкину неудобный вопрос о налогах после слов юмориста о «казнокрадах»

Критик и политолог Михаил Шахназаров задал неудобный вопрос юмористу Максиму Галкину, который высмеял «казнокрадов» в России, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, уехавший в Израиль Максим Галкин ведет активную концертную деятельность, а также делится с подписчиками в социальных сетях своей «злободневной» сатирой с выступлений. Так, на одном из недавних концертов он «прошелся» по «казнокрадам» в России. Галкин отметил, что всегда критиковал лишь тех, кто пренебрежительно относится к родине. Он заверил, что за 28 лет сценической карьеры ни разу не сказал ничего плохого о России.
В ответ на странное заявление Галкина, Михаил Шахназаров задал резонный вопрос.
«Максим, один вопрос. Я про казнокрадов. А с конвертов за корпоративы кто налоги платил?» — поинтересовался критик.
Ранее Максим Галкин пошутил на тему своего окончательного переезда в Израиль.