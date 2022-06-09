Критик Шахназаров задал Галкину неудобный вопрос о налогах после слов юмориста о «казнокрадах»

Напомним, уехавший в Израиль Максим Галкин ведет активную концертную деятельность, а также делится с подписчиками в социальных сетях своей «злободневной» сатирой с выступлений. Так, на одном из недавних концертов он «прошелся» по «казнокрадам» в России. Галкин отметил, что всегда критиковал лишь тех, кто пренебрежительно относится к родине. Он заверил, что за 28 лет сценической карьеры ни разу не сказал ничего плохого о России.