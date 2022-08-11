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Критик Сергей Соседов признался, что не ожидал от Галкина осуждения России

Критик Сергей Соседов признался, что не ожидал от Галкина осуждения России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский журналист и критик Сергей Соседов высказался об эмиграции юмориста Максима Галкина.

Соседов признался, что не ожидал от шоумена такого поступка. Он назвал «демарш» Галкина загадкой.

«С Галкиным очень странная ситуация. Демарш Галкина — это для меня загадка», — сообщил он для портала Украина.ру.

По словам журналиста, супруг Аллы Пугачевой всегда был свободолюбивым.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сперва они жили в Израиле, но недавно их видели на прогулке по пляжу в Юрмале.

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RusNewsToday24
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