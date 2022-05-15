Критик Рудченко перечислил артистов, которые не попадут на «Песню года» в 2022 году

Критик предположил, что на этот раз «Песня года» может пройти без знакомых лиц. По словам Рудченко, в список артистов, которых не допустят к конкурсу, попадут те, кто нелестно высказывался о России на фоне нынешних событий. К персонам нон-грата он отнес Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Сергея Лазарева, Софию Ротару, Ивана Дорна, Лолиту Милявскую — они осудили спецоперацию на Украине, сообщает «Экспресс газета».