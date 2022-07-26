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Критик Рудченко объяснил успех клипа певца Shaman на песню «Я русский»

Критик Рудченко объяснил успех клипа певца Shaman на песню «Я русский»
Prt scr youtube.com/ SHAMAN

Певец Shaman вызвал множество положительных эмоций у россиян, выпустив клип на патриотическую песню «Я русский». Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему песня и клип в нынешних условиях имеет большой успех.

Рудченко в интервью порталу «Абзац» рассказал, что клип стал популярным, так как появился в нужное время. По словам критика, песня мотивирует слушателя испытывать чувство гордости за родину.

«Во-первых, он сейчас как нельзя кстати. Клип снят неплохо. Певец стоит в поле, то есть наши бескрайние поля. Тут же съемки идут на концерте где-то в клубе, показывается определенная мощь. Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ», — рассказал критик.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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