Критик Рудченко объяснил успех клипа певца Shaman на песню «Я русский»

Певец Shaman вызвал множество положительных эмоций у россиян, выпустив клип на патриотическую песню «Я русский». Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему песня и клип в нынешних условиях имеет большой успех.
Рудченко в интервью порталу «Абзац» рассказал, что клип стал популярным, так как появился в нужное время. По словам критика, песня мотивирует слушателя испытывать чувство гордости за родину.
«Во-первых, он сейчас как нельзя кстати. Клип снят неплохо. Певец стоит в поле, то есть наши бескрайние поля. Тут же съемки идут на концерте где-то в клубе, показывается определенная мощь. Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ», — рассказал критик.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.