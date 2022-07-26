Критик Рудченко объяснил успех клипа певца Shaman на песню «Я русский»

«Во-первых, он сейчас как нельзя кстати. Клип снят неплохо. Певец стоит в поле, то есть наши бескрайние поля. Тут же съемки идут на концерте где-то в клубе, показывается определенная мощь. Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ», — рассказал критик.